ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、14日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（毎週火曜25:00〜27:00）で、中日ドラゴンズを応援するうえでの独自のスタンスを明かした。山口一郎○「『きょうも負けた』とか『きょう勝った』とか…」山口一郎流の応援スタイル同チームのファンで知られる山口。放送日時点でチームが最下位に沈んでいることに触れ、「全然、ここからです」と前を向きつ