手根管症候群・ばね指の根本原因を解消！背骨コンディショニングの改善ストレッチ3選 背骨コンディショニングで手根管症候群・ばね指の予防・改善 手根管症候群・ばね指などの手指の症状の原因は、頚椎の後方変位による肩関節の内旋 手根管症候群・ばね指の真の原因は「指」ではなく「首と肩」にある 頚椎のズレと肩の内旋が招く「神経の伝達異常」とは 一般的に『手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)は、指に痛み