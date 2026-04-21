東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.22高値187.29安値186.26 188.62ハイブレイク 187.95抵抗2 187.59抵抗1 186.92ピボット 186.56支持1 185.89支持2 185.53ローブレイク ポンド円 終値214.95高値215.10安値214.07 216.37ハイブレイク 215.74抵抗2 215.34抵抗1 214.71ピボット 214.31支持1 213.68支持2 213.28ロ&#1254