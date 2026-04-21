東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.71高値9.80安値9.65 9.94ハイブレイク 9.87抵抗2 9.79抵抗1 9.72ピボット 9.64支持1 9.57支持2 9.49ローブレイク シンガポールドル円 終値125.07高値125.10安値124.72 125.59ハイブレイク 125.34抵抗2 125.21抵抗1 124.96ピボット 124.83支持1 124.58支持2 124.45ローブレイ