東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7178高値0.7180安値0.7117 0.7263ハイブレイク 0.7221抵抗2 0.7200抵抗1 0.7158ピボット 0.7137支持1 0.7095支持2 0.7074ローブレイク キーウィドル 終値0.5891高値0.5912安値0.5850 0.5981ハイブレイク 0.5946抵抗2 0.5919抵抗1 0.5884ピボット 0.5857支持1 0.5822