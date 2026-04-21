アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのバンス副大統領が協議が行われるパキスタンへ21日に出発する予定だと複数のアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズは20日、複数のアメリカ政府関係者の話として、バンス副大統領がイランとの戦闘終結に向けた2回目の対面協議に出席するため、21日にワシントンを出発する予定だと報じました。協議はパキスタンのイスラマバードで行われる予定で、イラン