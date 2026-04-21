アメリカ・ホワイトハウスは20日、デレマー労働長官の辞任を発表しました。ホワイトハウスのチャン広報部長はSNSで、「デレマー長官は民間部門の職に就くため、政権を離れる」と明らかにしました。一方、複数のアメリカメディアは、デレマー長官について、公費を私的な旅行に使った疑いや、業務中の飲酒、職員との不倫疑惑などで、監察官の調査を受けていたと報じていて、こうした問題を受けた事実上の更迭とみられます。第2次トラ