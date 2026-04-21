今回は、反抗期の息子に母親が反撃したエピソードを紹介します。あまりに生意気な態度の息子にうんざりし…「反抗期の中2の息子の生意気な態度にうんざりし、限界寸前でした。私に暴言を吐いてくる息子をとても許せず、夫と相談して息子に反省させるため、反撃することにしたんです。その反撃とは、息子に『自分のことは全部自分でやるように』させることです。だって前から息子は『自分のことは自分でするから口出しするな！』っ