ブルックリン・ネッツは、ジョルディ・フェルナンデスHC（ヘッドコーチ）およびコーチングスタッフ全員と複数年の契約延長を締結した。4月21日（現地時間20日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 フェルナンデスは2024年にネッツのHCに就任。今回の契約延長により、球団が同指揮官に対して長期的なコミットメントを示した形となった。GM（ゼネラルマネージ