・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６０９．０８（－５８．５５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４４１７．８０（－２８４．４４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３３１．０５（－９４．０８） ・ロシア・ＲＴＳ １１５４．２２（＋２５．０７） 出所：MINKABU PRESS