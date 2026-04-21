・ＮＹダウ４９４４２．５６（－４．８７） 高値４９４８９．６３ 安値４９２４５．６０ ・Ｓ＆Ｐ５００７１０９．１４（－１６．９２） ・ナスダック総合指数２４４０４．３９（－６４．０９） 出所：MINKABU PRESS