・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８９．６１ドル（＋５．７６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８２８．８ドル（－５０．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７９９５．１セント（－１７８．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９７．００セント（＋５．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５２．０