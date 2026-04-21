２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４．８７ドル安の４万９４４２．５６ドルと３日ぶり小反落した。中東情勢を巡る不透明感が引き続き意識されるなかで、主力株の一角に対して利益確定目的の売りが出て、全体相場の重荷となった。 スリーエム＜MMM＞やメルク＜MRK＞が冴えない展開。ＱＸＯ＜QXO＞やボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が下値を探った。一方、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カン