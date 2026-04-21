男性と会話がしているけど、どこか距離がある。そんな本音が見えないままの関係には、共通する原因があるものです。男性に本音を話してもらえる女性は、実は上手に“話しやすい空気”をつくっています。“否定されない安心感”がある男性の話に対して、「でも」「それは違うと思う」とすぐ返していませんか？でも、男性との会話では正しさを伝えることよりも、まず受け止めることが優先すべき。本音を話してもらえる女性には、「そ