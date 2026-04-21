不倫関係が終わると、「これで区切りがついた」と感じる一方で、すぐに気持ちが整理できるとは限りません。関係がなくなったあとに訪れるのは、想像していた“解放感”だけではなく、現実への戸惑い。不倫が終わったあと、多くの女性が直面する現実にはいくつかの共通点があります。連絡がなくなることへの違和感それまで続いていたメッセージや電話が突然なくなると、日常の空気が変わります。忙しい毎日の中で交わしていたやり取