太ったわけではないのに、なぜか全身がゆるんで見えると最近感じていませんか？その原因、もしかしたら脂肪ではなく“背面の使えていなさ”にあるかもしれません。ヨガの基本ポーズ【バッタのポーズ】は、そんな眠りがちな背中やお尻を目覚めさせながら、全身の引き上げ力を高める動き。続けることで、シルエットに自然なメリハリが生まれていきます。【STEP１】うつ伏せで準備する床にうつ伏せになり、脚は揃えてまっすぐに伸ばし