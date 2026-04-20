アイウェアブランド「ジンズ（JINS）」が、4月23日にオープンする世界最大の旗艦店「JINS 新宿店」の店内をメディア向けに公開した。ジンズは、昨月末に東京・銀座の銀座3丁目交差点の一角にも初のグローバル旗艦店をオープン。同店限定のハイエンドモデルの販売や名和晃平のアート作品の展示など「ここにしかないジンズ」を打ち出した銀座店に対して、新宿店では、アイウェアをはじめ、コンタクトやカフェ、アートまで「ぜんぶ