最初は盛り上がっていたのに、なぜか長くは続かないカップル。一方で、特別なことがなくても自然と続いていくカップルもいるでしょう。この違いは、“相性”だけではなく、日常の関わり方にあります。無理をしない“ちょうどいい距離感”長続きするカップルは、どちらか一方が頑張りすぎる状態になりません。会う頻度や連絡のペースも、お互いにとって無理のないバランスに落ち着いていくもの。この“ちょうどよさ”があることで、