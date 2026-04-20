気になる男性と距離を詰めていきたくても、残念ながらなかなか男性との距離を詰められないことも。もしかしたら男性の方から接触を避けている可能性もあるでしょう。そこで今回は、男性が「距離を置くたくなる女性」の特徴を紹介します。｜感情の起伏が激しい感情の起伏が激しい女性を男性は交際相手に選ばないもの。なぜなら、女性の機嫌を取ることが義務のようになってしまうからです。日頃から女性の前での言動に気をつけなけれ