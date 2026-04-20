週に１回しっかり運動しているのに、思ったように体型が変わらないという人がいる一方で、特別ハードな運動をしていないのに、自然と体型をキープしている人もいます。その差を分けているのが、“強度”よりも“頻度”。どちらが正しいという話ではなく、自分の生活に合った動き方を選べているかが重要です。週１のハードな運動は“効いている感”があるが、波が出やすい短時間で負荷をかける運動は、「やった」という実感が得られ