「いい人なのに、この人と一緒だとなぜか疲れる」と感じたことはありませんか？逆に、一緒にいてなぜか心地いい人もいることでしょう。その差は性格ではなく、“関わり方の細かいクセ”にあります。話を遮らずに“最後まで聞く”一緒にいて心地いい人は、あなたの話を途中で遮りません。相づちを打ちながら、最後まで聞いてから自分の意見を伝えてくれます。一方で、話の途中で「それってさ」と被せたり、結論を急ぐような人だと、