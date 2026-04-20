歩きやすくて合わせやすいスニーカーは、日常コーデに欠かせない存在。気づけば毎日同じような足元になっている、という人も少なくないでしょう。ただ40代・50代になると、その“スニーカー頼り”がコーデ全体の印象を単調に見せてしまうことも。自然と若く見える人は、実は足元でバランスを整えています。スニーカーが続くとコーデが単調に見えるスニーカーは万能ですが、合わせる頻度が高くなるほどコーデの印象は似てきます。カ