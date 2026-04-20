なんとなくお腹を引き締めたいと思って腹筋を続けているのに、見た目が変わらない。そんな状態に陥っているなら、“やり方”を見直すタイミングかもしれません。実は大人世代のお腹は、鍛えるよりも「伸ばして整える」ほうが変わりやすいケースも。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【木のポーズ（座位アレンジ）】。縮こまりがちな体幹を引き上げながら、自然とお腹まわりをすっきり見せるベースをつくります。【STEP１】