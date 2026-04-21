これ以上負けられない。クールな選手兼監督が、大きな結果でチームメイトを鼓舞した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第2試合はセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）がトップを獲得。混戦で迎えた終盤に親満貫をツモって抜け出した。茅森は今シリーズ個人で初勝利だ。【映像】天才の輝き 茅森早香、乱打戦にケリをつける親満貫第1試合は醍醐大（最高位戦）が痛恨のラス。流れを変える