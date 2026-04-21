LINEのアプリから直接利用できるAIエージェントの提供が始まりました。【映像】LINEヤフーが提供を開始したAIエージェント「Agenti」小林里咲リポ「冷蔵庫の中身を撮影し、AIに相談するとレシピを提案してくれます」LINEヤフーが提供を開始したAIエージェント「Agenti」はLINEアプリやYahoo！JAPANのトップページから利用できます。きのうからAIが画像編集をするサービスやAIのキャラクターとトークができるサービスが始まり