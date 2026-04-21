イラン情勢の緊迫化による航空燃料の高騰を受けて、全日空と日本航空は燃油サーチャージの大幅引き上げを5月発券分からに前倒しすると発表しました。【映像】燃油サーチャージの引き上げ前倒しを発表した航空会社全日空と日本航空の国際線で運賃とは別に徴収される燃油サーチャージは2カ月ごとに見直されます。これまでは3〜4カ月前の燃油価格の平均が反映されていましたが、イラン情勢の緊迫化後、燃油価格がおよそ2.5倍に