三陸沖を震源とする最大震度5強を観測した地震で、北海道と東北地方に津波警報が出て、岩手県で80センチの津波を観測するなどしました。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）気象庁によりますと、きのう午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする地震が起き、青森県階上町で最大震度5強を観測しました。震源の深さは19キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7.7と推定されています。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太