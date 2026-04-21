ホルムズ海峡周辺の海上でアメリカとイランの間で“封鎖”をめぐる応酬が続く中、アメリカ側への攻撃を示唆する無線の音声を入手しました。【映像】実際の無線の音声ペルシャ湾上の船員が録音した音声「イランはオマーン湾のアメリカのテロリスト海軍をいつでも撃破する可能性があるため、ペルシャ湾は船舶にとって現在、最も安全な場所である」この音声は19日にペルシャ湾上のタンカーの船員が録音したものです。イランの革命