「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースの抑え、エドウィン・ディアス投手の離脱は周囲に衝撃を与えた。この日、チームはディアスの右肘関節に遊離体（通称・ねずみ）が見つかったため、負傷者リストに入ったと発表。２２日（日本時間２３日）に右肘関節に見つかった遊離体（通称・ねずみ）の除去手術を受けることも発表し、「復帰は後半戦の見込み」とした。ディアスは昨オフにメッツからＦＡになり、