トランプ米大統領＝18日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米大統領は20日、イランとの停戦について、期限は米東部時間22日夜（日本時間23日午前）までとの認識を示したうえで、合意に至らなかった場合、これ以上延長する可能性は「極めて低い」と述べた。トランプ氏は米ブルームバーグ通信との電話インタビューで、「延長する可能性は極めて低い」と語った。停戦は当初2週間の予定で、4月7日夜に発効した。さらにトラン