気象台は、午前8時30分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 21日08:30時点檜山地方では、21日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風警報【発表】21日昼前にかけて警戒風向西・陸上最大風速20m/s