門脇麦が主演を務め、竹中直人が共演する日中米合作映画『ゴースト・オブ・ウエノ』が、8月よりユーロスペースほかにて全国順次公開されることが決まった。【写真】門脇麦、髪を20cmカットし役作り！ドラマ『秘密』出演本作は、日本の上野公園を舞台に、一人の人間の生き方としての“失踪”に焦点を当て、すれ違う人と人のつながりに迫るヒューマンミステリー。一人の路上生活者が亡くなった。彼の本名も、生前に何をして