磯村勇斗とオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』より、2人の運命を優しく見守る追加キャストが解禁。橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎、イ・ジェイ、加藤千尋、安田顕、南果歩、三浦友和の出演が明らかになった。【写真】琉（磯村勇斗）とヨハン（オク・テギョン）が食卓を囲む新場面写真琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った2人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という3つの魅力