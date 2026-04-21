中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、本予告映像＆ポスタービジュアルが解禁。併せて主題歌が、中島による書き下ろし楽曲「Fiction Love」に決定した。【動画】映画『ラブ≠コメディ』本音が溢れ出す本予告本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。本予告映像は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優