女優・大谷玲凪が20日、自身のインスタグラムを更新。昨夏に誕生した男児を抱っこする写真を添えて、30歳を迎えたことを報告した。 【写真】すっかりママの顔にぎゅっと抱っこの息子は「すごくイケメン」 大谷は「令和8年4月20日。 平成8年4月20日生まれの私は30歳になりました。」と伝え、「渡鬼で、小さい頃から成長を見守ってくださっている皆様は、私がもう30だということに驚くかと思います。私が1番びっくりです。笑