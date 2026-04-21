元ワン・ダイレクション（1D）で歌手の故リアム・ペインさんの楽曲「リヴ・フォーエヴァー」を手がけたソングライターが、同曲がホテルのバルコニーから転落した自身の体験をもとに書かれていたことを明かした。 【写真】在りし日のワン・ダイレクション インディーバンド、オーディナリー・ボーイズのフロントマンであるサミュエル・プレストンは、2017年にデンマー