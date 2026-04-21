日本の本州地域、三陸沖で20日午後4時52分ごろ、マグニチュード（M）7．7の地震が発生した。日本気象庁は今回の地震の規模を当初のM7．5からM7．7に修正し、今後1週間にわたり発生する可能性がある後発巨大地震に備えるよう「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。「三陸」とは、青森県、岩手県、宮城県にまたがる沿岸地域を指す言葉で、2011年東日本大震災もこの地域で発生した。後発地震注意情報の制度が作られたのもこ