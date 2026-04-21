高市早苗首相が21日、太平洋戦争のA級戦犯が合祀された靖国神社に供物を奉納した。 共同通信は、高市首相がこの日から始まった春季例大祭に合わせ、靖国神社に「内閣総理大臣 高市早苗」名義で「真榊」と呼ばれる供物を奉納したと報じた。右翼寄りの高市首相は、過去に春秋の例大祭や日本の敗戦日である8月15日などに定期的に靖国神社を参拝してきた政治家だ。しかし、高市首相就任後初めて迎える今回の春季例大祭期間、韓国や中国