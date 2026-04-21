俳優でモデルの桐谷美玲さんは4月17日、自身のInstagramを更新。最新ショットを披露しました。【写真】桐谷美玲の洗練されたブラックコーデ「とても特徴的です」桐谷さんは「特徴的なシルエットが印象的な『AMAZONA 180』ワンハンドルで持つのが可愛い」とスペインのラグジュアリーブランド「LOEWE（ロエベ）」のバッグを5枚の写真で紹介。特徴的なデザインのアイコンバッグ「AMAZONA 180」が映える洗練されたブラックのコーディネ