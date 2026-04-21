俳優の柴咲コウが21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。山の絵文字を添えた柴咲。水上で遊ぶ様子をアップ。屈託のない表情でファンを魅了した。コメント欄ではフォロワーから「絶景ですね！！」「嬉しそうなお顔があんまりにも3歳児で可愛すぎて需要しかないよ」「寝ても起きても大好き」「コウちゃん可愛い」「コウさん素敵です」「可愛いくて魅力的でめっちゃめっちゃ綺麗」などのコメントが