8月21日の公開を控える劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の最新情報が発表され、ファンミーティング開催、アートビジュアル解禁、全国POP UP STORE実施の“3大ニュース”が明らかになった。【画像】そのほかのアートビジュアル同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太の信念「待っているだけじゃ、助けられない命がある」を主人公として展開。立てこもりや災