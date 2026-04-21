ライフハックというワードが普及して久しいが、それを実践できている人はごく少数ではないか。作家の許成準氏は「圧倒的な成功を収めた天才たちは、最高のパフォーマンスを生み出すライフハックを、徹底的に習慣化していた」という――。※本稿は、許成準『一日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／adventtr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／adventtr■「