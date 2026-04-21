「年収800万円」と聞くと、多くの人が余裕のある生活を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、実際には住宅ローンや子どもの教育費の負担が重なることで、「思ったほど余裕がない」と感じる家庭も少なくありません。なぜ高収入とされる水準でも家計は苦しくなるのか、そのリアルな内情を見ていきましょう。 年収800万円の手取りはおおむね600万円程度！ 住宅ローンと教育費が家計を圧迫する理由 「年収