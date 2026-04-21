老後の生活費を考えるとき、まず気になるのが毎月どれくらいのお金が必要になるかという点です。そのうえで年金の見込み額を確認すると、想定より少なく、不安を感じる方もいるでしょう。 特に50代は、老後がまだ先ではあるものの、準備を後回しにしにくい時期なので、今から年金を増やすことはできるのか、足りない分はどう考えればよいのかを整理しておくことが大切です。 そこで本記事では、50代からでも検討でき