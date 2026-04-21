歯列矯正は費用が大きく、治療を受けるかどうか迷う人も少なくありません。そこで気になるのが、支払った費用を少しでも軽くできる制度があるのかという点です。 医療費控除はよく知られた制度ですが、歯列矯正にも当てはまるのか、どこまで認められるのかは分かりにくい部分があります。特に、見た目を整える目的が含まれる場合は、判断に迷う人も多いでしょう。 そこで本記事では、歯列矯正と医療費控除の関係につ