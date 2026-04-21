■原油価格が金融市場の主役に中東情勢の緊迫化をきっかけに、原油価格が金融市場の主役に躍り出た。2月末の米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦以降、WTI原油価格は1バレル65ドル程度から4月上旬には110ドル超まで急騰した。各国の株価は景気悪化懸念から下落し、金利はインフレ懸念で上昇した。4月中旬には、停戦への期待から原油価格は最高値からはやや下落したものの、依然として高水準を維持している。米国では、ガソリ