◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは２０日（日本時間２１日）、Ｅ・ディアス投手（３２）を右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたことを発表した。ロバーツ監督は「（昨日の試合後に）警戒すべき兆候があった。肘に違和感があったこと、そして先手を打つべきだと判断し、ＭＲＩなどの検査を行い、遊離体が見つかった。症状を感じた