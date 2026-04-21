新しいサクラなら、軽のエンジン車と本気で比較検討できる対象に 日産サクラ｜Nissan Sakura 日産の軽EV「サクラ」がマイナーチェンジを受けた。サクラは軽自動車ならではの小回り性能や、100%モーター駆動のEVならではの、力強く静かで滑らかな走りによる運転のしやすさ、そして上質な内外装デザインが高く評価されている。広々とした室内空間や充実した先進安全装備なども好評で、2022年の発売以来4年連続