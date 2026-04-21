日本には古来からさまざまな人や物、形が信仰されていることをご存知でしょうか？信仰心が強くなるほどその地はパワースポットにもなりうるのかもしれません。 今回は、静岡県浜松市の遺跡をご紹介します。 天白磐座遺跡--静岡県浜松市 渭伊神社本殿横から北側の裏山に上っていくと、鬱蒼とした針葉樹の合間に巨石が出現する。これが薬師山頂上の磐座群。中央には小さな祠がある 静岡県西部にある渭伊神