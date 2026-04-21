NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月22日放送の第18話では、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃した直美（上坂樹里）が、小日向を問い詰める。 参考：小林虎之介は“今すぐ追いかけなければいけない”俳優どんな役柄にも宿る真面目さと純粋さ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）が美津（水野美紀）にト